В колледже Мончегорска установили две Парты Героя

Оба военнослужащих были выпускниками политехнического колледжа. Фото: vk.com/opershtab_murman

В Мончегорске накануне Дня защитника Отечества установили Парты Героя, посвященные Владимиру Ильенко и Валерию Постоялкину. Они погибли во время боевых действий в Афганистане.

Парты открыли в мончегорском политехническом колледже. Оба военнослужащих были выпускниками этого учебного заведения.

- Память героев почтили минутой молчания, а затем студенты и преподаватели возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании колледжа, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: в Североморске вдове и сыновьям погибшего участника СВО передали Звезду Героя РФ

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