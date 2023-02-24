В колледже Мончегорска установили две Парты Героя

Оба военнослужащих были выпускниками политехнического колледжа. Фото: vk.com/opershtab_murman
В Мончегорске накануне Дня защитника Отечества установили Парты Героя, посвященные Владимиру Ильенко и Валерию Постоялкину. Они погибли во время боевых действий в Афганистане.
Парты открыли в мончегорском политехническом колледже. Оба военнослужащих были выпускниками этого учебного заведения.
- Память героев почтили минутой молчания, а затем студенты и преподаватели возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании колледжа, - сообщили в оперштабе региона.
Напомним: в Североморске вдове и сыновьям погибшего участника СВО передали Звезду Героя РФ
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