На дороге Заполярный-Сальмиярви произошло смертельное ДТП

Водитель LADA погиб на месте происшествия. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Печенгском районе 23 февраля произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек.

- В 15.40 на 18 километре автодороги Заполярный-Сальмиярви водитель автомобиля LADA Granta при движении в попутном направлении столкнулся с трактором погрузчиком. Водитель LADA погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним: участок автодороги Заполярный – Сальмиярви перекрыли из-за метели.

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