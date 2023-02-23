В Мурманске на улице Героев Рыбачьего сгорела припаркованная машина

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
В Мурманске днем 23 февраля загорелась машина возле дома №56 на улице Героев Рыбачьего. Пожар сняли на видео очевидцы.
- В результате происшествия сгорел салон автомобиля на площади 2 квадратных метра. Пожар ликвидирован в 14.46, - сообщили в МЧС региона.
На месте происшествия работали 10 спасателей, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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