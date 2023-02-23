В Мончегорске открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»

Выставка будет работать в Мончегорской первичной организации Всероссийского общества слепых до 3 марта. Фото: Правительство Мурманской области

В Мончегорск привезли необычную выставку тактильных картин «Небесные покровители». Экспозиция состоит из 8 рельефных картин, изображающих святых подвижников, трудами которых распространилось православие на Севере России.

- Создавались картины с использованием исторических и художественных источников и адаптированы для тактильного восприятия слабовидящими и незрячими людьми: каждый из экспонатов снабжен тифлокомментариями и аудиогидом с рассказами о святых, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

Впервые выставку представили в Мурманской областной специальной библиотеке в декабре прошлого года, затем экспонаты стали возить в другие уголки региона.

Выставка будет работать в Мончегорской первичной организации Всероссийского общества слепых до 3 марта.

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