Участок автодороги Заполярный – Сальмиярви перекрыли из-за метели

В Мурманской области перекрыли участок автодороги Заполярный – Сальмиярви.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области перекрыли участок автодороги Заполярный – Сальмиярви.
- С 17.00 23 февраля до улучшения метеоусловий введено ограничение движения по дороге Заполярный – Сальмиярви с 17 по 23 километр из-за метели, ветра, отсутствия видимости, - сообщили в МЧС региона.
Водителям советуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.
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