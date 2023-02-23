Участок автодороги Заполярный – Сальмиярви перекрыли из-за метели

В Мурманской области перекрыли участок автодороги Заполярный – Сальмиярви. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области перекрыли участок автодороги Заполярный – Сальмиярви.

- С 17.00 23 февраля до улучшения метеоусловий введено ограничение движения по дороге Заполярный – Сальмиярви с 17 по 23 километр из-за метели, ветра, отсутствия видимости, - сообщили в МЧС региона.

Водителям советуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

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