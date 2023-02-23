В Мурманске у «Алеши» прошел митинг в честь Дня защитника Отечества

В День защитника Отечества в Мурманске состоялся памятный митинг у подножия «Алеши». Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске в День защитника Отечества в состоялся памятный митинг у подножия «Алеши».

Глава Мурманска Игорь Морарь вместе с губернатором Андреем Чибисом, командующим Северным флотом Александром Моисеевым, ветеранами, школьниками и студентами отдал дань памяти и уважения нашим воинам и возложил цветы. Он также поздравил всех с праздником.

- В эти дни наши защитники стоят на страже своей Отчизны, нашей культуры, истории, традиций. Сейчас мы особенно остро чувствуем, какой ценой дается мир на родной земле. Пусть связь поколений крепнет не только памятью о славном прошлом, но и делом на благо России, ради мира и благополучия. В единстве – наша сила! С праздником! - отметил Игорь Морарь в своем Telegram-канале.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с Днем защитника Отечества.

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