23 февраля в Мурманске прогремит праздничный салют

Салюты проводятся в городах-героях России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В День защитника Отечества в Мурманске прогремит праздничный салют. Его запустят 23 февраля в 21.00 с площадки в Абрам-Мысе. Небо озарится тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.

Салюты проводятся по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу в городах-героях России.

Напомним: у мемориального комплекса в Абрам-Мысе 23 февраля ограничат движение транспорта.

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