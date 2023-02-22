23 февраля в Мурманской области ожидается морозная погода с ветром

25 февраля температура воздуха существенно не изменится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На праздниках в Мурманской области будет все также морозно. 23 февраля существенных осадков не ожидается, днем на западе региона пройдет небольшой снег.
- Днем 23 февраля и 24 февраля погоду нашего региона будет определять циклон с центром на западе Баренцева моря. Ветер умеренный, на северо-западе местами сильный. Температура воздуха ночью 23 февраля -20-25, при прояснениях -27-32, днем -9-14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
25 февраля температура воздуха существенно не изменится.
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