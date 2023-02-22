23 февраля в Мурманской области ожидается морозная погода с ветром

25 февраля температура воздуха существенно не изменится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На праздниках в Мурманской области будет все также морозно. 23 февраля существенных осадков не ожидается, днем на западе региона пройдет небольшой снег.

- Днем 23 февраля и 24 февраля погоду нашего региона будет определять циклон с центром на западе Баренцева моря. Ветер умеренный, на северо-западе местами сильный. Температура воздуха ночью 23 февраля -20-25, при прояснениях -27-32, днем -9-14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

25 февраля температура воздуха существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru