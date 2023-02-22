В Мурманске появился электронный читальный зал Президентской библиотеки

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина является одной из трех национальных библиотек России. Фото: vk.com/citymurmanskru
В Центральной детской библиотеке Мурманска, что находится на улице Беринга, 28, открыли электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Богатый фонд книг, аудио и видеоматериалов теперь стал доступнее северянам.
- Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина находится в Санкт-Петербурге и является одной из трех национальных библиотек России. Там хранятся в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудио- и видеозаписи по всем отраслям знаний, - сообщили в администрации города.
Напомним: в Мурманской научной библиотеке презентовали книгу «Хибины. Природа и человек».
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