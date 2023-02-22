Водителей просят учесть информацию при планировании поездок в эти дни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Подъезд к Североморску перекроют на четыре дня. Движение будет ограничено для всех видов транспорта 27 и 28 февраля, а также 1 и 2 марта с 10.00 до 12.00 на участке реконструкции дороги (вблизи возводимой на 19-м километре транспортной развязки).

- Перекрытие связано с проведением взрывных работ. Продолжительность полного перекрытия участка — не более 30 минут, - сообщили в Упрдор «Кола».

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок в эти дни.

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