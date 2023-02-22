В Мурманской области произошло серьезное ДТП с двумя грузовиками

На месте работает экипаж госавтоинспекции. Фото: vk.com/murman01

22 февраля в Кольском районе произошло страшное ДТП с участием грузовиков. В районе 1348 километра автодороги Р-21 Кола столкнулись грузовые автомобили MAN и Mercedes.

- В ДТП пострадал водитель MAN, которого госпитализировали в медучреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте работает экипаж госавтоинспекции, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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