В Мурманской области изнасиловавшего ребенка иностранца взяли под стражу

Постановление суда вступило в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полярный районный суд постановил заключить под стражу иностранца, который изнасиловал ребенка.

Мужчина обвиняется в половом сношении с использованием беспомощного состояния девочки, не достигшей 14 лет. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд согласился с доводами следствия, что, оставаясь на свободе, злоумышленник может скрыться от правоохранителей, так как у него нет регистрации в РФ. Также он может угрожать ребенку и свидетелям по уголовному делу, ведь последние - его близкие родственники.

- Мужчина злоупотребляет алкоголем, привлекался к административной ответственности и совершил преступление в состоянии опьянения в отношении несовершеннолетней родственницы, - сообщили в пресс-службе суда.

Иностранца заключили под стражу на два месяца. Постановление суда вступило в законную силу.

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