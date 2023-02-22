Со здания делового центра «Арктика» отвалилась огромная буква

В Мурманске с гостинично-делового центра «Арктика» отвалилась огромная буква «М». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с гостинично-делового центра «Арктика» отвалилась огромная буква «М». Без элемента осталась вывеска отеля Azimut.

Без элемента осталась вывеска отеля Azimut. Фото: t.me/groupmurmansk

Возможно, букву сняли, чтобы отремонтировать или заменить на новую. Фотографией инцидента поделились в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Напомним: в центре Мурманска с пятиэтажного дома рухнула часть карниза. Чудом обошлось без пострадавших.

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