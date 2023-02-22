В Мурманской области прозвучало ложное объявление о воздушной тревоге

Это произошло из-за хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ЗАТО Островной, как и в некоторых других городах России, 22 февраля по радио прозвучало объявление о якобы воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Информация оказалась ложной.

Это произошло из-за хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций.

- МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, - отметили в МЧС региона.

Напомним: 1 марта в Мурманске будут звучать сирены. Запланирована проверка РАСЦО.

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