В Мурманске пройдет международный театральный фестиваль «Грани 2023»

Вход зрителей на номинацию «Актерская песня» свободный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 февраля в Мурманске открывается международный театральный фестиваль детских и молодежных любительских театральных коллективов «Грани 2023». В мероприятии примут участие более 300 юных актеров и их педагогов, которые покажут более 20 спектаклей и игровых программ различной тематики.

Участники фестиваля - из Мурманска, Оленегорска, Снежногорска, Мурмашей, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

- В 2023 году в фестивале будет 7 номинаций: «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Кукольный спектакль», «Художественное слово», «Актерская песня», «Игровая программа», «Театральная афиша», - сообщили в группе фестиваля.

Стоимость разового билета - 100 рублей, стоимость абонемента (вход на все спектакли и игровые программы фестиваля) - 500 рублей. Вход зрителей на номинацию «Актерская песня» свободный.

Фестиваль проходит в Детской театральной школе Мурманска.

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