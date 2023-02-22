Двух жителей Мурманской области телефонные мошенники за сутки обманули на 1,5 миллиона рублей

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Два жителя Мурманской области за сутки обогатили телефонных мошенников более чем на полтора миллиона рублей.

Сначала на удочку аферистов попался 51-летний житель ЗАТО Александровск. Мужчина сообщил, что у него похитили 830 тысяч рублей. Накануне северянину позвонил лжесотрудник банка, который рассказал о незаконных попытках списания денег с его счетов.

- Мужчине посоветовали установить онлайн приложение банка, для этого ему выслали qr-коды. Через установленное приложение он перевел свои сбережения, полагая, что деньги поступят на «безопасные» счета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Подобным образом мошенники обманули 22-летнего мурманчанина. Два дня ему поступали звонки от лжеправоохранителя, который убедил молодого человека взять кредит на 700 тысяч рублей и перевести деньги на заранее подготовленные безопасные счета.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

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