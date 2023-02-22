Минздрав рассказал о графике работы поликлиник Мурманской области на праздниках

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Мурманской области в праздничные и выходные дни февраля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Мурманской области в праздничные и выходные дни февраля.

Так, 24 и 25 февраля взрослые и детские поликлиники будут принимать пациентов с 9.00 до 15.00, прием вызовов врача на дом - с 9.00 до 12.00.

- 23 и 26 февраля – выходные и праздничные дни. Стационары области продолжат работать ежедневно в круглосуточном режиме, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

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