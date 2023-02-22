В Мурманске на улице Свердлова затруднено движение из-за ДТП

Пробка образовалась почти в километр, для движения доступна только одна полоса. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 22 февраля в Мурманске на улице Свердлова возник затор из-за ДТП, движение затруднено в обе стороны. Фотографиями с места аварии поделились в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Пробка образовалась почти в километр, для движения доступна только одна полоса.

Напомним: два ребенка пострадали в столкновении машин под Апатитами.

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