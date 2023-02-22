Врача и медсестру Печенгской ЦРБ будут судить за получение взяток

Следователи допросили более 100 человек в качестве свидетелей, провели 20 экспертиз и исследований. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманской области ждет суд медиков Печенгской ЦРБ, которые брали взятки за составление фальшивых медицинских справок.

Так, врач психиатр-нарколог обвиняется по целому ряду уголовных статей - ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 274.1. УК РФ (подстрекательство, пособничество в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ), а также медицинской сестры Печенгской ЦРБ, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1 УК РФ.

- В 2021 году врач за денежное вознаграждение оформлял фиктивные медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению авто, к владению оружием, заключения по результатам медосмотров, фиктивные больничные листы. Всего он получил в качестве взяток более 220 000 рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

А медсестра на основании предоставленных ей врачом фальшивых документов вносила в Единую государственную информационную систему ложные сведения о якобы пройденной взяткодателями вакцинации от ковида, чтобы те получили сертификаты о сделанной прививке.

Следователи допросили более 100 человек в качестве свидетелей, провели 20 экспертиз и исследований. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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