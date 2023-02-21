Семье из Мурманска передадут трехкомнатную муниципальную квартиру на Верхне-Ростинском шоссе

Уютную трехкомнатную квартиру на Верхне-Ростинском шоссе, 7 скоро получит мурманская семья. Фото: Администрация города Мурманска

Уютную трехкомнатную квартиру на Верхне-Ростинском шоссе, 7 скоро получит мурманская семья. Муниципальное жилье, которое было полностью отремонтировано, передадут северянам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- Здесь есть все, чтобы новым жильцам было комфортно: заменены окна, двери, электропроводка, установлена сантехника, выполнена отделка. Фактически проведен капитальный ремонт, - отметил в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.

В этом году планируется отремонтировать более 70 муниципальных квартир для передачи детям-сиротам, переселения горожан из аварийного жилья, а также тем, кто лишился квартир из-за ЧС.

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