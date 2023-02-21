Из-за сильного тумана вывод из дока авианосца «Адмирал Кузнецов» пришлось приостановить

Вывести авианосец из дока 35-го судоремонтного завода в Мурманске планируется до конца февраля.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из-за плохих погодных условий пришлось приостановить вывод авинесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока.
- Все было подготовлено к операции по выводу из дока авианосца, но из-за сильного тумана она приостановлена. Принятие решения зависит от погодных условий, - прокомментировал ТАСС глава общероссийского Движения в поддержку флота Владимир Мальцев.
Вывести авианосец из дока 35-го судоремонтного завода в Мурманске планируется до конца февраля.
Напомним: в декабря 2022 года на борту судна произошел пожар.
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