Из-за сильного тумана вывод из дока авианосца «Адмирал Кузнецов» пришлось приостановить

Вывести авианосец из дока 35-го судоремонтного завода в Мурманске планируется до конца февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за плохих погодных условий пришлось приостановить вывод авинесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока.

- Все было подготовлено к операции по выводу из дока авианосца, но из-за сильного тумана она приостановлена. Принятие решения зависит от погодных условий, - прокомментировал ТАСС глава общероссийского Движения в поддержку флота Владимир Мальцев.

Вывести авианосец из дока 35-го судоремонтного завода в Мурманске планируется до конца февраля.

Напомним: в декабря 2022 года на борту судна произошел пожар.

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