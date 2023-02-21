Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил необходимость развития Севморпути

21 февраля президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин 21 февраля обратился с посланием к Федеральному Собранию. Он отдельно отметил, что необходимо развивать Северный морской путь.

- Президент подчеркнул, что это способствует росту грузооборота и позволит развивать регионы Арктики, Сибири и Дальнего Востока, - сообщили в правительстве Мурманской области.

На недавнем заседании Рабочей группы по развитию Арктики сообщалось, что до 2035 года совокупные бюджетные инвестиции в развитие транспортной артерии и сопутствующей инфраструктуры составят 1,8 трлн рублей. 2024 год станет первым в истории Северного морского пути, когда будет идти круглогодичная перевозка грузов.

Напомним: в Мурманской области создадут фонд для поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов.

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