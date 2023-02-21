В Мурманской области температура воздуха опустится до -37 градусов

Днем 23 февраля, с приближением очередного атлантического циклона, температура воздуха должна повыситься. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области станет еще холоднее. 22 февраля морозы подскочат чуть ли не до -40 градусов, местами ожидается небольшой снег, изморозь, туман.

- Температура воздуха ночью будет -20-25, при прояснениях -28-33, местами -35-37, днем -13-18, местами до -23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Днем 23 февраля, с приближением очередного атлантического циклона, температура воздуха должна повыситься.

Напомним: самое холодное место за сутки назвали в Мурманской области.

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