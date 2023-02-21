В Мурманске оштрафовали директоров пяти управляющих компаний

В Мурманске попали под административную ответственность пять «управляшек». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске попали под административную ответственность пять «управляшек». Руководителей УК оштрафовали на 445 тысяч рублей из-за ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, сообщает мингожилстройнадзор региона.

Так, штрафы выписали гендиректору ООО «Заполярная Цитадель», гендиректору ООО «Первая УК», гендиректору ООО «НОД», гендиректору ООО «УК Альбатрос». Также к административной ответственности привлекли юрлицо ООО «Заполярная Цитадель».

За грубые нарушения лицензионных требований привлечен к административной ответственности гендиректор ООО «РЖКХ».

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