В мае в Мурманской области изменятся правила продажи билетов на некоторые поезда

В Мурманской области с 17 мая на некоторые поезда сократится глубина продажи билетов до 45 суток.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области с 17 мая на некоторые поезда сократится глубина продажи билетов до 45 суток. Это связано с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле, сообщает РЖД.
Так, изменения затронут поезда №16 «Москва-Мурманск», №92/91 «Мурманск-Москва», №293-294 «Мурманск-Анапа» и «Анапа-Мурманск».
Напомним: из Мурманска начнут курсировать прямые самолеты в Минск, Минеральные Воды и Калугу.
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