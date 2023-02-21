Жителей Мурманска предупреждают о возможных помехах на телеэкранах из-за Солнца

Жителей Мурманска предупреждают о помехах в телевещании, которые могут возникнуть из-за влияния Солнца. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мурманчан предупреждают о помехах на телеэкранах, которые могут возникнуть из-за влияния Солнца.

Так, 21 февраля в небе над городом начинается сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется интерференцией.

Как сообщает администрации города, в Мурманске небольшие проблемы с телевещанием могут возникнуть с 21 февраля до 16 марта с 11.57 до 13.06. Помехи длятся недолго - от нескольких секунд до 5 минут в сутки.

Посмотреть график возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм можно на сайте ртрс.рф.

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