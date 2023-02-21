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НовостиОбщество21 февраля 2023 8:18

В минприроды Мурманской области рассказали о родниках с безопасной водой

Специалисты провели исследования водоемов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья.

Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья.

Результаты химанализа показали, что больше половины источников были питьевыми и соответствовали воде первой категории по российским гигиеническим нормативам.

- Для исследования отобрали десять самых популярных родников, такие как «Горный», «Лапландский», «Каменный» и другие. В основном по исследованным показателям в воде родников превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, величина pH соответствует нормативу для питьевых вод, - сообщили в минприроды региона.

Тем не менее, лучше использовать родниковую воду для питья только в кипяченом виде.

Напомним: в минприроды Мурманской области рассказали, сколько горбуши разрешено ловить за сутки.

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