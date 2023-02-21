В минприроды Мурманской области рассказали о родниках с безопасной водой

Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья.
Результаты химанализа показали, что больше половины источников были питьевыми и соответствовали воде первой категории по российским гигиеническим нормативам.
- Для исследования отобрали десять самых популярных родников, такие как «Горный», «Лапландский», «Каменный» и другие. В основном по исследованным показателям в воде родников превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, величина pH соответствует нормативу для питьевых вод, - сообщили в минприроды региона.
Тем не менее, лучше использовать родниковую воду для питья только в кипяченом виде.
Напомним: в минприроды Мурманской области рассказали, сколько горбуши разрешено ловить за сутки.
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