В минприроды Мурманской области рассказали о родниках с безопасной водой

Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Молодые ученые Кольского научного центра исследовали 24 родника Мурманской области, откуда люди активно набирают воду для питья.

Результаты химанализа показали, что больше половины источников были питьевыми и соответствовали воде первой категории по российским гигиеническим нормативам.

- Для исследования отобрали десять самых популярных родников, такие как «Горный», «Лапландский», «Каменный» и другие. В основном по исследованным показателям в воде родников превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, величина pH соответствует нормативу для питьевых вод, - сообщили в минприроды региона.

Тем не менее, лучше использовать родниковую воду для питья только в кипяченом виде.

Напомним: в минприроды Мурманской области рассказали, сколько горбуши разрешено ловить за сутки.

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