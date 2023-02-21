Жителям Мурманской области рассказали, что поможет сохранить репродуктивное здоровье

С 20-го по 26 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20-го по 26 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности.

Репродуктивный возраст – это период жизни человека, когда он способен к деторождению. Оптимальным репродуктивным возрастом у женщин в медицине считается от 20 до 35 лет, у мужчин нет верхней границы репродуктивного возраста.

Репродуктивное здоровье подразумевает не только отсутствие болезней, которые могут негативно повлиять на исход беременности, но и состояние полного физического, умственного и социального благополучия.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова назвала основные факторы, негативно влияющие на репродуктивное здоровье мужчины и женщины: инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), гормональные и генетические нарушения, слишком раннее начало половой жизни, табакокурение и употребление алкоголя, аборты, особенно в подростковом возрасте.

- Частая смена половых партнеров, неразборчивость в их выборе, несоблюдение гигиенических норм приводят к заражению половыми инфекциями, которые могут протекать в скрытой форме. Поражая репродуктивную систему, ИППП часто становятся причиной бесплодия у обоих полов, - отмечает Маргарита Петухова.

Специалист дает следующие советы для сохранения репродуктивного здоровья:

- Вести здоровый образ жизни: не употреблять алкоголь и отказаться от курения, правильно питаться, быть физически активным, соблюдать режим дня, хорошо высыпаться.

- Соблюдать правила личной интимной гигиены.

- Избегать стрессов.

- Сохранять верность своему партнеру и не допускать случайных половых связей.

- Не переохлаждаться и одеваться по погоде. Особенно это касается молодых северян: не стоит жертвовать своим здоровьем в угоду моде.

- Не заниматься самолечением и ежегодно (даже при отсутствии жалоб) посещать гинеколога и уролога. При возникновении клинических проявлений ИППП следует незамедлительно обратиться к врачу-дерматовенерологу.

- При планировании беременности и во время нее избегать работы, связанной с вредными, опасными веществами и прочими факторами риска для здоровья.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчеркнули, что необходимо с самого раннего возраста учить детей соблюдать правила личной интимной гигиены. Родителям необходимо беседовать со своими детьми-подростками о том, как сохранить репродуктивное здоровье, постараться установить доверительные отношения с ребенком, чтобы он не стеснялся говорить об этой сфере личной жизни.

Берегите репродуктивное здоровье смолоду! Оно влияет на перспективы рождения здоровых детей и гармонию в семейных отношениях.

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