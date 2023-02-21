В Мурманской области повысили размер соцвыплат для переселенцев

В Мурманской области для соотечественников, переселившихся в наш регион, повысили размер социальной выплаты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области для соотечественников, переселившихся в наш регион, повысили размер социальной выплаты. Теперь она составляет 10 055 рублей (ранее была 9500). Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Чтобы получить выплату, участник госпрограммы должен обратиться с необходимыми документами в Центр занятости населения. Обратиться нужно не позднее 25 декабря 2023 года.

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