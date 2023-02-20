В минприроды Мурманской области рассказали, сколько горбуши разрешено ловить за сутки

Ловить разрешено крючковыми орудиями, специальными ружьями и пистолетами для подводной охоты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2023 году в Мурманской области вновь ожидается нашествие горбуши. В минприроды региона рассказали, где можно бесплатно ловить эту рыбу и в каком количестве.
Так, ловить горбушу можно бесплатно за пределами рыболовных участков: в Баренцевом и Белом морях, в озерах и реках, а также ручьях, где не нерестится атлантический лосось. Платный лов - на участках для организации любительского рыболовства.
Ловить разрешено крючковыми орудиями, специальными ружьями и пистолетами для подводной охоты.
За сутки можно поймать 50 килограммов горбуши в морских водах, 25 килограммов - в реках и озерах.
Прогнозируется, что в регион зайдет 1200 тонн горбуши.
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