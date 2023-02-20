Мурманчан и гостей города приглашают на мероприятия, посвященные празднованию Масленицы и встрече весны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчан и гостей города приглашают на мероприятия, посвященные празднованию Масленицы и встрече весны.

24 февраля в 14.00 гулянья пройдут на территории СК «Снежинка». Посетителей ждут танцы, песни, конкурсы, а для самых маленьких будет работать игровая зона.

25 февраля традиционные игры, забавы, хороводы ждут северян в детском городке «Сказка», в районе дома № 101 по проспекту Кольскому и перед зданием ДК «Судоремонтник» в Росляково.

- Завершится праздничная неделя 26 февраля театрализованным представлением на Пяти Углах. Начало работы интерактивных площадок - 12.30, концертной программы - в 14.00, - сообщил в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.

Сожжение символа Масленицы состоится в воскресенье на территории «Снежинки» в 12.00.

Напомним: в центре Мурманска открылась ярмарка «На Севере – Масленица!».

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