В центре Мурманска 26 февраля ограничат движение и стоянку транспорта

В Мурманске 26 февраля запретят движение всех видов транспорта на нескольких улицах в центре города.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске 26 февраля запретят движение всех видов транспорта на нескольких улицах в центре города. Ограничение будет действовать с 10.00 до 19.00, сообщает администрация города.
Так, движение будет запрещено по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до въезда на парковку перед зданием «ГДЦ Меридиан» и по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.
Там же временно ограничат остановку и стоянку автомобилей (с 00.00 до 19.00 26 февраля).
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