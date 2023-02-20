Стало известно, что стало причиной вызова экстренных служб к мурманскому детсаду №2

На детской площадке возле учреждения был обнаружен подозрительный предмет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

20 февраля к детскому саду №2 в Мурманске, что находится на улице Карла Либкнехта, были стянуты экстренные службы.

- Приехала скорая, полиция. Здание садика и территорию вокруг него оградили от прохожих лентой, стоят работники ДПС, - написали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Источник «КП»-Мурманск» рассказал, что на детской площадке возле учреждения был обнаружен подозрительный предмет, который обследовали правоохранители. Оказалось, что опасения вызвала мягкая игрушка. Тревога была ложной.

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