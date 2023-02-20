В Мурманскую область нагрянут 30-градусные морозы

22 февраля местами похолодает до -32 градусов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области серьезно похолодает, поэтому стоит одеваться теплее. В ближайшие дни столбик термометра опустится до -30 градусов.
- Наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. 21 февраля местами пройдет небольшой снег, ожидается туман. Температура воздуха ночью -15-20, при прояснениях -25-30, днем -11-16, местами -18-23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
22 февраля местами похолодает до -32 градусов.
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