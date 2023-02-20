В сгоревшем дотла доме в Колвице обнаружили тело человека

Общая площадь пожара составила 61 квадратный метр. Фото: vk.com/murman01

20 февраля в Колвице произошел серьезный пожар - сгорел дотла двухэтажный деревянный дом на улице Заречной. На месте происшествия всю ночь работали спасатели, возгорание полностью ликвидировали только спустя 10 часов.

Из дома самостоятельно из дома эвакуировались четверо детей, которых осмотрели медики. Кроме того, на месте пожара были обнаружены останки человека, личность которого устанавливается, сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации было задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Общая площадь пожара составила 61 квадратный метр.

Причины пожара выясняются.

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