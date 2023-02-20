В Мурманской области пройдет около 120 мероприятий ко Дню защитника Отечества

23 февраля в Мурманске у памятника «Алеши» в 12.00 состоится торжественный митинг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 20 по 24 февраля в Мурманской области будут проходить патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Всего - порядка 120 событий.

Так, 21 февраля в ЦУРе пройдет встреча с героями СВО: добровольцам представится уникальная возможность прямого диалога с участниками исторических событий современной России.

23 февраля в Мурманске у памятника «Алеши» в 12.00 состоится торжественный митинг. Участники почтут минутой молчания память погибших и возложат цветы к Вечному огню.

Также в День защитника Отечества будут благодарить военнослужащих и ветеранов. Юные северяне и их наставники запишут короткие видеоролики с теплыми словами, которые опубликуют во «ВКонтакте» с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #НашимГероям». По всему региону волонтеры организуют поздравления ветеранов с Днем защитника Отечества, а также сбор подарков, досуг и оказание необходимой помощи.

- 24 февраля в Полярном в рамках концерта «Отчизны верные сыны!» участники художественной самодеятельности поздравят военнослужащих, находящихся в военно-морского госпитале. 25 февраля в Мурманской области пройдет автопробег «День защитника Отечества – Герои Z». Участники автопробега отправятся колонной из Североморска через улицы Мурманска и проследуют в Кольский район, - сообщил председатель Комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Кроме того, будут проведены акции «Окопная свеча» и «Письма Победы».

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