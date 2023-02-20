В Мурманске корги помог школьникам усвоить знания о безопасности дорожного движения

Ребятам напомнили о правилах безопасного перехода и сопроводили вместе с собакой каждого ребенка через дорогу. Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску

Госавтоинспекторы Мурманска вместе с юными инспекторами движения школы № 18 провели увлекательную встречу с «Пушистым патрулем». Пес породы корги по кличке Оскар помог привлечь внимание юных северян к правилам безопасного поведения на дороге.

- Встретив школьников у «зебры», ребятам напомнили о правилах безопасного перехода и сопроводили вместе с собакой каждого ребенка через дорогу. Все ребята, радуясь пушистому сопровождающему, с легкостью усвоили правила безопасного перехода проезжей части, - отметили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

С начала года в регионе произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних, в трех случаях по невнимательности детей. Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

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