В Мурманске перекрыли единственную дорогу к жилым домам

Мэрию города попросили обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложили о проблеме - в Мурманске перекрыли шлагбаумом дорогу на улице Щербакова. На это пожаловались местные жители, уточнив, что эта дорога - единственная, которая ведет к близлежащим домам.
- Администрация заведения на контакт не идет, ссылаясь на тот факт, что территория находится в частном владении, - отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.
Мэрию города попросили обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры.
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