В 2023 году в Мурманской области отремонтируют более 100 дворов за полмиллиарда рублей

В 2023 году планируется отремонтировать 116 дворов во всех муниципалитетах Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году планируется отремонтировать 116 дворов во всех муниципалитетах Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании. На благоустройство территорий региональном правительство выделило 434 миллиона рублей.

Также благоустроят 8 общественных пространств в Верхнетуломском, Заозерске, Мончегорске, Мурманске, Североморске и Умбе и установят 37 детских игровых и спортивных площадок.

Напомним: в Оленегорске благоустроят Минеральную набережную за 80 миллионов рублей. Она появится в городском парке Горняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru