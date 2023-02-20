В Мурманске открылась фотовыставка «Жены героев»

Экспозиция посвящена Дню воинской славы России, а также годовщине начала СВО. Фото: gov-murman.ru

В Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова открылась патриотическая фотовыставка «Жены героев», которую может посетить любой желающий. Экспозиция посвящена Дню воинской славы России, а также годовщине начала СВО.

Так, на выставке можно увидеть портреты супруг участников спецоперации из Гаджиево, а также жен Героев России Сергея Бойко, Михаила Попова, Андрея Спирина.

- Это очень трогательная выставка об обычных девушках, которые не выбирали судьбу «жены героя». Но они с достоинством несут эту непростую роль, – отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Коллекция фотографий еще будет пополняться. В течение года пройдет серия фотосессий, результатом которых станет большая выставка.

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