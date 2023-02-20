В Мурманской области тренер хоккейной команды сделал девушке предложение на льду

В Мурманской области тренер североморской хоккейной команды сделал предложение руки и сердца своей девушке на льду. Фото: скриншот видео / vk.com/murmanskgroup
В Мурманской области тренер североморской хоккейной команды сделал предложение руки и сердца своей девушке на льду.
Трогательный момент произошел после победы сборной Северного флота на чемпионате Мурманской области по хоккею, его сняли на видео. Девушка ответила «да!».
Напомним: в декабре прошлого года в загсе Мурманска расписали 79-летнюю невесту и 86-летнего жениха.
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