В Мурманской области тренер хоккейной команды сделал девушке предложение на льду

В Мурманской области тренер североморской хоккейной команды сделал предложение руки и сердца своей девушке на льду. Фото: скриншот видео / vk.com/murmanskgroup

В Мурманской области тренер североморской хоккейной команды сделал предложение руки и сердца своей девушке на льду.

Трогательный момент произошел после победы сборной Северного флота на чемпионате Мурманской области по хоккею, его сняли на видео. Девушка ответила «да!».

Напомним: в декабре прошлого года в загсе Мурманска расписали 79-летнюю невесту и 86-летнего жениха.

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