В Апатитах при пожаре в доме на улице Гладышева погибла собака и пострадал человек

Причина возгорания устанавливается. Фото: vk.com/murman01

Поздним вечером 19 февраля вспыхнула квартира пятиэтажного дома на улице Гладышева, 23к2 в Апатитах. На месте происшествия работали спасатели.

Языки пламени объяли одну из комнат, огонь уничтожил телевизор и мебель на площади 7 квадратных метров. Помещение закопчено по всей площади.

- С места пожара спасен один человек, передан бригаде скорой помощи, госпитализирован в медучреждение Кировска. Погибла собака, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из соседних квартир эвакуировали двух человек, которые из-за пожара не пострадали.

Причина возгорания устанавливается.

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