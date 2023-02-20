В Мурманской области по программе «Гектар Арктики» поступило 11 тысяч заявок

С 2021 года действует программа «Гектар Арктики», в которой участвуют семь регионов, а Мурманская область является лидером. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 2021 года действует программа «Гектар Арктики», в которой участвуют семь регионов, а Мурманская область является лидером.

- С начала действия поступило более 11 тысяч заявок, и 3500 северян уже получили землю в безвозмездное пользование. 70% проектов касаются среднего и малого бизнеса, в том числе туризма и сельского хозяйства, - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Напомним: в январе 2023 года первый участок по программе был передан в собственность. Территория площадью 8125 кв.м находится в Коле и предназначена для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Владелец получил его бесплатно.

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