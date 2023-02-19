В Мурманске тушат пожар в автогородке у моста через Кольский залив

Пожар начался в одном из гаражей. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 19 февраля в Первомайском округе Мурманска случился пожар в автогородке №317, который находится рядом с мостом через Кольский залив.

- В 20.00 поступило сообщение о возгорании в гараже площадью 4 на 6 метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: около 16.00 19 февраля на автоподъезде к Апатитам произошла смертельная авария. На 12 километре дороги в направлении к Мурманску столкнулись две машины. ДТП случилось из-за другой аварии.

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