В Мурманск приехал известный ресторатор Дмитрий Левицкий

В Мурманске известный ресторатор снимает выпуск шоу про Арктическую кухню. Фото: соцсети Дмитрия Левицкого

В Мурманске на улице Воровского начала работу ярмарка «На Севере – Масленица!». На выходных ее посетил известный ресторатор Дмитрий Левицкий.

В Заполярье он приехал со съемочной группой для создания нового выпуска передачи «Гастротур».

Дмитрий Левицкий является президентом Профессионального ресторанного альянса, ведет шоу «Гастротур» и «Белый китель» на телеканале «Пятница!».

Напомним: ведущий «100 мест, где поесть» Александр Белькович удивился оленине в школьном меню в Мурманске.

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