23-летний житель Мурманска напечатал права на цветном принтере

Сотрудники ДПС задержали двух северян с поддельными правами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области задержали двух водителей, которые ездили с поддельными документами. По части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных штампов, печатей или бланков) им грозит до года лишения свободы.

23-летнего молодого человека сотрудники ППС остановили на улице Свердлова в Мурманске. Оказалось, что его права напечатаны на цветном принтере. А 32-летний мончегорец купил и BMW, и права через сайт. За фальшивку он отдал 30 тысяч рублей.

- В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: днем 19 февраля на автоподъезде к Апатитам произошла серьезная авария.

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