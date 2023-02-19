На автоподъезде к Апатитам столкнулись пять машин

Сразу пять машин столкнулись в направлении к Апатитам.
Фото: Сергей ГАПОН
Днем 19 февраля на автоподъезде к Апатитам произошла серьезная авария.
- По предварительной информации, в Апатитском районе столкнулись пять автомобилей. На месте ДТП не работает сотовая связь, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Из-за аварии дорога перекрыта в обе стороны.
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