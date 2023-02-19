Дорогу на Апатиты перекрыли после серьезной аварии

Автоподъезд к Апатитам закрыт из-за ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 16.00 19 февраля для движения закрывают автоподъезд к Апатитам. Водителям будет недоступен участок с 11 по 13 километры.

Как уточнили в Мурманскавтодоре, причина - ликвидация последствий серьезного ДТП.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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