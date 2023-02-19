К порту «Лавна» под Мурманском начали строить железнодорожные подходы

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается строительство порта - комплекса по перевалке угля «Лавна». Готовность объекта оценивается в 57%. Началось строительство ближних железнодорожных подходов.

- За год планируется достроить 49 километров железнодорожных путей, которые включают в себя семь искусственных сооружений, в их числе самый крупный мост через реку Тулому, - сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».

Активная фаза работ начнется в мае.

Напомним: порт «Лавна» поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Мурманской области строят первый с советских времен порт.

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