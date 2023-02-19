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НовостиЭкономика19 февраля 2023 9:34

К порту «Лавна» под Мурманском начали строить железнодорожные подходы

Всего планируется построить 49 километров полотна
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается строительство порта - комплекса по перевалке угля «Лавна». Готовность объекта оценивается в 57%. Началось строительство ближних железнодорожных подходов.

- За год планируется достроить 49 километров железнодорожных путей, которые включают в себя семь искусственных сооружений, в их числе самый крупный мост через реку Тулому, - сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».

Активная фаза работ начнется в мае.

Напомним: порт «Лавна» поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Мурманской области строят первый с советских времен порт.

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