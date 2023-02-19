К порту «Лавна» под Мурманском начали строить железнодорожные подходы

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжается строительство порта - комплекса по перевалке угля «Лавна». Готовность объекта оценивается в 57%. Началось строительство ближних железнодорожных подходов.
- За год планируется достроить 49 километров железнодорожных путей, которые включают в себя семь искусственных сооружений, в их числе самый крупный мост через реку Тулому, - сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».
Активная фаза работ начнется в мае.
Напомним: порт «Лавна» поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Мурманской области строят первый с советских времен порт.
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