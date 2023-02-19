Телефонные мошенники обманули 61-летнюю жительницу Кировска почти на 100 тысяч рублей

Злоумышленники звонили северянке под видом сотрудников банков и правоохранительных органов. Фото: Даниил ОПАРИН

61-летняя жительница Кировска стала жертвой телефонных мошенников, которые действовали по классической схеме. Они позвонили северянке по видом сотрудников банка и правоохранительных и сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит, поэтому ей самой надо срочно взять кредит в банке.

Кировчанка срочно пошла в отделение на проспекте Ленина, где оформила займ на 50 тысяч рублей, а потом перевела деньги на якобы безопасный счет, который указали злоумышленники.

- После «представитель банковской организации» сообщил пенсионерке о необходимости перевода денег на безопасный счет уже другого банка, что женщина незамедлительно и сделала. Кировчанка перевела на продиктованные злоумышленником два номера мобильного телефона 45 тысяч рублей, осуществив три банковских операции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Потом мошенники ожидаемо пропали.

Напомним: в Мурманске мошенники забрали у ребенка 500 тысяч рублей.

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